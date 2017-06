Evenemang 28 april–5 maj

Fredag 28 april

▶ Bokfrukost, Folkbiblioteket Sandviken kl 7.45-9.

▶ Seniorträff med underhållning av Lars Sigvard med gäster, direktsändning i Radio Sandviken, Valhalla Sandviken kl 13.30

▶ Sandviken open stage, framför din musik och lyssna på andras, Kulturcentrum Sandviken kl 17-20.

▶ Musik, Koivo & Packe, Järbo krogen kl 19-22.

▶ Standup, Clayton Fletcher med flera från Gasta – fri entré, Folkets hus Hofors kl 20-22.

▶ Musik, MÄBE, Bergsmannen Sodon Hofors kl 23.

Lördag 29 april

▶ Hundutställning, älghundar, Idrottsplatsen i Ockelbo kl 9-15.

▶ Öppet hus på Kulturskolan i Gävle, kurser, kursutbudet presenteras kl 11-14.

▶ Vårmarknad vid Nybo handelsgård i Valbo kl 11-15.

▶ Lördagsöppet med bilderbokskalas på Storviks bibliotek kl 12-14.

▶ Lördagsöppet med bilderbokskalas på Järbo bibliotek kl 12-14.

▶ Vernissag för utställningen kännbart, Asha Kowalska tar dig med på en trumresa, Konsthallen Kulturcentrum Sandviken kl 13.

▶ Möte mellan kulturer, skapa kontakter med nya människor, Foajén vid Musikverket, Kulturcentrum Sandviken kl 14-16.30.

▶ Teater, S*Munditia Devon Rex, Folkteatern Gävle kl 15.

▶ Musik, Night of Queen – Freddie 70 years, Göransson Arena kl 18.

▶ Musik, Frida Hyvönen, Kulturcentrum Sandviken kl 19.30.

▶ Musik, Tensta Gospel Choir, Gävle konserthus kl 19.30-21.30.

▶ Disko efter handbollen i Orken, Folkets hus Hofors kl 22-02.

Söndag 30 april

▶ Valborg vid Vallongården, Gävle, eld i eldfat kl 14.

▶ Valborgsmässofriande utan fyrverkerier, TIF-kören sjunger in våren, Pia Möller-Andersen vårtalar, All In visar provsmak ur sin show, fiskdamm med mera, Vindarnas tempel Torsåkers IP kl 18.

▶ Musik, vårsånger med Bro Mansköroch vårtal av Mia Wängelin, Lyran i Storvik kl 18.

▶ Musik, Sandvikens manskör sjunger in våren, Kanalkyrkan Sandviken kl 18-19.

▶ Valborg på Wij Trädgårdar i Ockelbo, sång med Ockelbo manskör, underhållning och vårtal, Herrgårdsplan kl 18.30.

▶ Musik, Gefle Drängar sjunger in våren med gästerna Veteraner ur Orphei Drängar, Gävle konserthus kl 19.

▶ Valborgsfirande i Kalvhaga i Ålbo, Hedesunda kl 19.

▶ Valborgsmässofirande i Gysinge, kase, våtal, körsång, fyrverkeri, fotouställning i Järnboden, Gysinge bruk kl 19-22.

▶ Valborgsmässofirande med kase och vårtal av JSK:s nya ordförande, Jäderfors IP kl 19-22.

▶ Musik, vårkonsert med Sandvikes manskör, Sandvikens kyrka kl 19.30-20.30.

▶ Musik, Valbo-Sandvik musikkår och vårtal av Petter Nordlander, präst, Strömsbro kyrka Gävle kl 19.30-21.

▶ Valborg på Engesberg kl 19-21, brasan tänds kl 20.

▶ Valborg på Hagaströms IP, brasan tänds kl 20.

▶ Valborg i Hille, Södra Prästvägen Testebo, brasan tänds kl 20.

▶ Valborg i Axmar bruk, Hamrånnge kyrkokör sjunger och Stig Jönsson vårtalar, Axmar bruk kl 20-21.

▶ Musik, INVSN och Markafasi, Kungen Back beat bolaget Sandviken kl 20-23.30.

▶ Valborgsmässofirande i Ytterbyn, kase och musik med Micke Dahlöfs heta 5, Järbo kl 20-22.

▶ Valborgsmässofriande i Hamnen i Axmarby, kyrkokören och fyrverkerier, kasen tänds kl 20.30.

▶ Valborg på Kastvallen i Bomhus, brasan tänds kl 20.45.

▶ Valborg i Boulognerskogen/Kungsbäck Gävle, brasan tänds kl 21.

▶ Valborg i Högbo bruk, Hammarkören sjunger, elev från Bessemerskolan vårtalar, kase och fyrverkeri, Gruvstugan kl 21-00.

▶ Valborg vid Gamla skolan i Mårtsbo, brasan tänds kl 20, fyrverkeri kl 21.30.

Måndag 1 maj

▶ Första maj i Norrsundet, marsch från centrum kl 9.30, sedan tal vid Fyren av Hans Wahlöström och Johan Hillblom.

▶ Första maj i Sandviken, marsch från Folkets hus kl 12, sedan tal vid Folkets hus av civilminster Ardalan Shekarabi, Peter Kärnström och Dalal Alhafez.

▶ Första maj i Bomhus, Bomhus Folkets hus kl 10-12, tal av Jörgen Edsvik.

▶ Första maj i Gävle, marsch från Polhemsskolan kl 14.30, tal på Slottstorget av Emma Magnusson, Kim Söderström och civilminister Ardalan Shekarabi.

Tisdag 2 maj

▶ Babyrytmik med Barbro Eriksson, för barn 6-18 månader, Bomhus bibliotek kl 10-11.

▶ Musik, Silhuett spelar jazz, Café Udden Gysinge kl 19.

Onsdag 3 maj

▶ Musik, öppen repeititon med Gävle symfoniorkester, Gävle konserthus kl 11-12.10.

▶ Dagsvandring med Ildri Guleng, Roland Hansson och Kristina Lundström från Friluftsfrämjandet. Samling vid Lidl Sandviken kl 9.30 för samåkning till Dalfors och vandring till Åmotan och Långbodarna.

▶ Teater, S*Munditia Devon Rex, Folkteatern Gävle kl 15.

▶ Öppet boksamtal om Lagerlöfs Kejsaren av Portugallien, inleds med föredrag av Anna Nordlund, Musikverket Kulturcentrum Sandviken kl 18-19.30.

▲ Dyk ned i järnvägens historia, öppet i referensbiblioteket på Sveriges järnvägsmuseum, Gävle kl 10-16.

▶ Dans till Samzons, Sporthallen Kungsgården kl 18-21.30.

▶ Teater, Hjärnornas kamp med Sundborns teater, Gävle teater kl 19-20.

▶ Musik, Sophie Zelmani, Gävle konserthus kl 19.30-21.

▶ Standup med Gasta, Carl Stanley med flera, Söders Källa Gävle kl 19.30-21.30.

Torsdag 4 maj

▶ Storytech, temadag om att berätta med digital teknik, många föreläsare, Silvanum Gävle kl 9-16.

▶ Luncviisning, Jan Annerborn visar utställningen Kännbart, Konsthallen Kulturcentrum Sandviken kl 12.

▶ Teater, S*Munditia Devon Rex, Folkteatern Gävle kl 15.

▶ Boktips, tema dystopier och science fiction, Gävle Stadsbibliotek kl 12.15-12.45.

▶ Litteraturcafé, med Sara Karlberg, Fyren Norrsundet kl 15-16.

▶ Performancekonste med Resonant Bodies, konstallen Kulturcentrum Sandviken kl 18.

▶ Musik, Tjajkovskijs violinkonsert med Gävle symfoniorkester, Gävle konsertus kl 19-21.

Fredag 5 maj

▶ Dans till Junix, Parken Gävle kl 14-18.

▶ Premiär för All in – SHOW med nya showen Exciting, Torsåkers bygdegård kl 19-21.

▶ Rysk folk- och dansmusik från kulturskolan i Polevskoj, aulan Kulturskolan Gävle kl 19.

▶ Sow, After Dark – This is it, Gävle konserthus kl 19.30-21.

▶ Musik, irländsk afto med Tickely Toys, Barkyttas bygdegård kl 19.