Evenemang 5–11 maj

Fredag 5 maj

▲ Show. Premiär för All in – SHOW med nya showen Exciting, Torsåkers bygdegård kl 19-21.

▶ Barnrytmik med Barbro Eriksson, Folkbiblioteket Sandviken kl 9.30.

▶ Fredagsmys med tv-spelet Kinect där du själv är spelkontrollen, Sätra bibliotek kl 14-15.30.

▶ Fredagsmys med tävlingar och utmaningar för unga, Andersbergs bibliotek kl 14-15.30.

▶ Dans till Junix, Parken Gävle kl 14-18.

▶ Rysk folk- och dansmusik från kulturskolan i Polevskoj, aulan Kulturskolan Gävle kl 19.

▶ Show, After Dark – This is it, Gävle konserthus kl 19.30-21.

▶ Musik, irländsk afton med Tickely Toys, Barkyttas bygdegård kl 19.

Lördag 6 maj

▶ Bilderbokskalas på Björksätra bibliotek kl 10-14, sagostund kl 13, fiskdamm kl 13.30.

▶ Pilgrimsvandring i Luthers fotspår, 10 kilometers vandring i Forsbacka med Madelene Perpåls. Samling i Forsbacka kyrka kl 10.

▶ Megaloppis på Göransson Arena kl 10-15.

▶ Föreläsning, grunderna i orientering på praktisk promenad i skolskogen vid Åbyggeby skola. Samling vid skolan kl 10.45.

▶ Musikteater, Mamma Mu och kråkan, Ockelbo bibliotek kl 11.

▶ Öppet hus med utställningar, underhållning och visning av skolan och kurser, Västerbergs folkhögskola kl 11-15.

▶ Cykeldagen på Stortorget i Gävle. Polisen besiktar cyklar, justering av cykelhjälmar, uppvisningar och prova på kl 11-15.

▶ Familjelördag med barnteater på Kulturcentrum Sandviken. Barbie-Nils och pistolproblemet med Teater Barbara kl 12.

▶ Bilderbokskalas med tårtpyssel, tipsrunda, utklädning med mera på Åshammars bibliotek kl 12-14.

▶ Föreläsning, Leena Huss om tvåspråkighet, Gävle stadsbibliotek kl 13.

▶ Högläsning, Håkan Attius läser novellen Bo av Ola Larsmo, Gävle stadsbibliotek kl 14.

▶ Teater, kattpjäsen S*Munditia Devon Rex, Folkteatern Gävle kl 15.

▶ Teater, Kulturskolans nycirkusföreställning med musik från Grease, Gävle teater kl 15.

▶ Show, After Dark – This is it, Gävle konserthus kl 16 och 19.30.

▶ Konsert, Folkfest över gränserna med elever från kulturskolan Gävle och musikskolan Polevskoj från Ryssland. Gasklockorna kl 18-20.

▶ Dans till Ola & Jag, Årsunda IP kl 18-21.30.

▶ Show, All in Exciting med Zebbe Andersson och hans showgäng, Torsåkers bygdegård kl 19.

▶ Musik, musik med rötter i Gästrikland med Blås, bälg och tagel, Bergs Kvarnscafé, kl 19.30.

▶ Musik, P-Floyd med konserten Seven deadly sins, Teater, Kulturcentrum Sandviken kl 19.30-23.

Söndag 7 maj

▶ Gemensam vandring med Friluftsfrämjandet, fågelvandring från Gysinge till Koversta gammelby med Ulf Hultinger, 9.30 vid parkeringen vid Gysinge herrgård. Samåkning från Lidl Sandviken kl 8.30.

▲ Musik för barn på Blåbärsklubben, Jagad av en T-rex med Pappa Kapsyl, Gävle konserthus kl 14.

▶ Naturguidning med ormsafari och information om vanliga kräl- och groddjur, Mats Wiklund guidar bland ormar och andra djur. Samling vid Sevedskvarn, Gysinge kl 10.30.

▶ Musikloppis med instrument, skivor, noter med mera, Kulturhuset Gävle kl 11-14.

▶ Vernissage, Livets starka smak, biografisk utställning om Stig Sjödin och hans diktande, Bruksmuseet Smedsgården kl 13-16.

▶ Afternoontea på Lindarnas gård, Lingbo kl 13-15.

▶ Samtal om välfärden, Lena Micko, ordförande i Sveriges kommuner och landsting, berättar och svarar på frågor, Kulturcentrum Sandviken kl 14.

▶ Teater, Pelle Svanslös med kolturskolans lilla scenproduktion, Kulturcentrum Sandviken kl 15.

▶ Musik, Gefle gospel choir, Heliga Trefaldighets kyrka kl 16.

▶ Musik, Opera gourmet med Gävleoperan, Söders källa kl 16.

▲ Dans till Casanovas, Parken Gävle kl 18-22.

Måndag 8 maj

▶ Gävle seniormässa med utställare, föreläsare med mera, Gasklockorna kl 10-16.

▶ Lunchmusik med Nina Strang Brydewall (sopran) och Emelie Linde (piano), Sandvikens kyrka kl 11.

▶ Föreläsning, När synen och hörseln försvinner, vem är jag då?, Torbjörn SVensson berättar. Kulturcentum Sandviken kl 14.

▶ Käpphäst-festival vid Hofors nya vävstuga. Hoppning och korvgrillning med mera kl 15.

▶ Föredrag, AnneLi Amilon berättar om Hildegard av Bingen, Björksätra kyrka kl 17.30.

▶ Föreläsning, Gertrud Edström om naturens skafferi, Lugnets kafé i Oslättfors kl 18.30.

▶ Tjejträff i Jädraås Folkets Hus, försäljning och underhållning, kl 18.30.

Tisdag 9 maj

▶ Bokfrukost på biblioteket i Österfärnebo kl 9.

▶ Gävle seniormässa med utställare, föreläsare med mera, Gasklockorna kl 10-16.

▶ Vårfest i Hofors församlingshem, visor och jazz, kl 14.

▶ ’nformationskväll om hälsocentralen i Hofors, Folkets hus Hofors kl 18.

▶ Åskådarskolan, kulturkritiskt samtal mellan publik, Jenny Aschenbrenner, Ylva Lagercrantz och Marie Nikzm Bakken kring föreställningen S*Munditia Devon Rex, Folkteater kl 18.30.

▶ Kulturkväll med Ingela Söderlund och company, Café Udden Gysinge kl 19.

▶ Musik, avslutningskonsert med Vasaskolans musiktreor, Gävle konserthus kl 19.30.

Onsdag 10 maj

▶ Slöjdkafé med visning av olika slöjdtekniker, Vävlyan hos Lisas hobby i Sandviken kl 16.30-19.

▶ Språkkafé, gemensam läsning och samtal om gok, Gävle stadsbibliotek kl 17.

▶ Dans, Delfin club motionsdans till Holens, Järbo Folkets Hus kl 18-21.

▶ Teater, kattpjäsen S*Munditia Devon Rex, Folkteatern Gävle kl 18.30.

▶ Standup med Gasta och Ankan Johansson med flera, Söders källa kl 19.30.

Torsdag 11 maj

▶ Lunchmusik med Per Ahlman som spelar Majsång och solhymn på orgel, Heliga Trefaldighets kyrka kl 12.30.

▶ Seniorträffen, direktsända radioprogram med publik. Lars Sigvard med gäster. Valhalla kl 13.30.

▶ Högläsning av Rullande pennans berättelser. Det mobila skriv- och berättarcaféet Den Rullande Pennan har cirkulerat i Gävle sedan januari månad och avslutas med högläsning på Gävle stadsbibliotek kl 17-30.

▶ Teater, kattpjäsen S*Munditia Devon Rex, Folkteatern Gävle kl 18.30.

▶ Vårkonsert, Vilken underbar värld med Hiertekören och gästsolister, Högbo kyrka kl 19.

▶ Musik, mezzosopranen Jenny Carlstedt tillsammans med Gävle symfoniorkester, Gävle konserthus kl 19.

▶ Teater, urpremiär för Pegasus föreställning Sagalandet, Skottes musikteater kl 19.

Fredag 12 maj

▶ Babyrytmik med Barbro Eriksson, Andersbergs bibliotek kl 10.

▶ Urnnedsättningshögtider i Sandvikens församling. Högbo kyrka kl 13, Gamla kyrkogården i Sandviken kl 14 och Fridens kapell vid Södra kyrkogården kl 15.

▶ Fredagsmys med brädspel, Andersbergs bibliotek kl 14-15.30.

▶ Show, All in Exciting med Zebbe Andersson och hans showgäng, Torsåkers bygdegård kl 19.

▶ Teater, Pegasus föreställning Sagalandet, Skottes musikteater kl 19.